Англия

Лондонские клубы хотят подписать форварда Лейпцига.

Нападающий Лейпцига Марсель Забитцер попал в сферу интересов Арсенала и Тоттенхэма, информирует портал Calcio Mercato.

Лондонские клубы намерены укрепить линию нападения следующим летом и попытаются заполучить австрийского вингера. Руководство "шпор" было впечатлено игрой 25-летнего футболиста в матче Лиги чемпионов, в котором он забил им два гола.

Действующий контракт Забитцера с Лейпцигом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне нападающий провел 35 поединков, забив 15 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм готов предложить 22 млн фунтов за защитника Рейнджерс Баришича.

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