Англия

"Шпоры" нацелились на игрока Реала.

Защитник мадридского Реала Эдер Милитан попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает El Desmarque.

Лондонский клуб намерен укрепить линию обороны следующим летом и попытается приобрести бразильского центрбека. "Сливочные" хотят выручить за своего футболиста около 80 млн евро.

Милитан перешел в Реал прошлым летом из Порту за 50 млн евро. В текущем сезоне 22-летний игрок провел всего 13 поединков в футболке "галактикос".

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также хочет подписать защитника Рейнджерс Борна Баришича.

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