Англия

Англичанин рассматривает вариант со сменой клуба в летнее трансферное окно.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, а его вероятной следующей командой называется Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Goal.com, 26-летний англичанин рассматривает вариант с уходом из Тоттенхэма, поскольку Жозе Моуриньо планирует устроить очередную перестройку команды. Кейн устал от постоянного отсутствия трофеев в стане "шпор" и не намерен ждать, пока новый состав сыграется между собой.

Источники, близкие к футболисту, отмечают, что английский форвард заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед, однако его решение покинуть Тоттенхэм еще не окончательное.

Одним из ключевых факторов в решении Кейна станет участие команды в Лиге чемпионов. Если "шпоры" окажутся за пределами данного турнира по итогам сезона, то это еще больше отразится на намерениях Харри уйти из Тоттенхэма.

Напомним, в данный момент Харри Кейн восстанавливается после травмы подколенного сухожилия, из-за которой он не появлялся на футбольном поле с начала 2020 года.

Ранее появлялись опасения, что форвард не сможет помочь сборной Англии на Евро-2020, однако сам Кейн заявил, что будет полностью готов к этому турниру.

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