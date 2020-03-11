Англия

Руководство туринцев хочет подписать англичанина в пару к Роналду.

Ювентус внимательно следит за ситуацией Харри Кейна в Тоттенхэме. Чемпион Италии рассматривает вариант с покупкой англичанина, сообщает Tuttosport.

Источник утверждает, что в клубе считают, что им нужен нападающий, который может гарантировать достаточное количество голов, и позволит Роналду действовать на привычной позиции свободно, как это было в Реале.

Английский нападающий в этом сезоне провел 25 поединков, в которых забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что Харри Кейн сейчас восстанавливается от травмы, а летом будет не против перейти в Манчестер Юнайтед.