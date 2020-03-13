Англия

Форвард Вулверхэмптона Диогу Жота может продолжить карьеру в другом клубе Премьер-лиги.

Арсенал заинтересован в услугах Диогу Жоты, сообщает Daily Mail.

По информации источника, "канониры" строят планы на предстоящий сезон и рассматривают португальца в качестве возможного усиления.

Отмечается, что в услугах Жоты лично заинтересован Микель Артета.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 25 матчей в английской Премьер-лиге: на его счету шесть голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед готов предложить 50 миллионов фунтов за Жоту.

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