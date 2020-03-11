Италия

Наполи определился с главными задачами на время летнего трансферного окна 2020 года.

Полузащитник Милана Хакан Чалханоглу и нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота привлекли внимание Наполи — сообщает Tuttomercatoweb.

В связи с тем, что летом у ряда ведущих исполнителей Наполи заканчиваются контракты, а они не намерены их продлевать, клуб начал поиски новых игроков. Приоритетными целями для Дженнаро Гаттузо являются Хакан Чалханоглу, с которым нынешний тренер Наполи работал в Милане, и Диого Жота, на счету которого 15 голов за Вулверхэмптон в нынешнем сезоне.

23-летний форвард национальной сборной Португалии (2 матча, 0 голов) выступал за Пасуш де Феррейра (45 матчей во всех турнирах, 15 голов), Порту (37, 9) и Вулверхэмптон (119, 43).

26-летний полузащитник национальной сборной Турции (47 матчей, 10 голов) защищал цвета Карлсруэ (55 матчей во всех турнирах, 17 голов), Гамбурга (38, 11), Байера (115, 28) и Милана (116, 17).

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