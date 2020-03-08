Англия

Немец в будущем может оказаться на Туманном Альбионе.

Руководство Челси добавило в шорт-лист на позицию голкипера футболиста Барселоны Марка-Андре тер Штегена, сообщает Express.

По данным источника, в клубе недовольны игрой Кепы Аррисабалаги, и лондонцы готовы выйти на трансферный рынок для поиска нового вратаря. Также СМИ называли варианты с кипером Аякса Андре Онана и игроком Милана Джанлуиджи Доннаруммой.

Ранее сообщалось, что у тер Штегена произошел конфликт с Лионелем Месси в стане каталонцев, из-за чего немец может покинуть команду по итогу.

Тем не менее, есть информация, что Барселона намерена сохранить своего вратаря в составе, предложив ему новый контракт.