Англия

Немец может стать заменой Солскьяеру на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед проявляет интерес к главному тренеру Баварии Хансу-Дитеру Флику, сообщает издание Bild.

Руководство английского клуба находится в поисках замены Оле-Гуннару Солскьяеру и планирует пригласить на его место Флика. Контракт немецкого специалиста с мюнхенцами истекает летом, и у МЮ не должно возникнуть сложностей в переговорах с ним.

Флик работает во главе Баварии с ноября прошлого года после увольнения Нико Ковача. До этого 55-летний тренер работал помощником Йоахима Лева в сборной Германии.

Ранее сообщалось, что МЮ намерен активировать опцию продления в контракте Поля Погба.

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