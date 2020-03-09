Манчестер Юнайтед продлил контракт с Чонгом

Англия

Нидерландский вингер поставил подпись под новым соглашением.

Манчестер Юнайтед продлил контракт с Тахитом Чонгом, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года. Отметим, что прошлый контракт был действителен до лета 2020 года.

В текущем сезоне Тахит Чонг провел 10 поединков за взрослую команду Манчестер Юнайтед, отметившись голевой передачей.

Напомним, что предметный интерес к вингер проявлял Интер, который готов был предложить ему сделку на пять лет.