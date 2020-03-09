Манчестер Юнайтед продлил контракт с Чонгом

Нидерландский вингер поставил подпись под новым соглашением.
Оле-Гуннар Солскьяер и Тахит Чонг, фото Манчестер Юнайтед
09 марта 2020, 22:36
Манчестер Юнайтед продлил контракт с Тахитом Чонгом, сообщает официальный сайт "красных дьяволов".
Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года. Отметим, что прошлый контракт был действителен до лета 2020 года.
В текущем сезоне Тахит Чонг провел 10 поединков за взрослую команду Манчестер Юнайтед, отметившись голевой передачей.
Напомним, что предметный интерес к вингер проявлял Интер, который готов был предложить ему сделку на пять лет.
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