Англия

Тренер Арсенала Микель Артета, похоже, пошел на поправку.

Заразившийся коронавирусом главный тренер Арсенала Микель Артета утверждает, что уже чувствует себя лучше.

"Спасибо всем за поддержку, – цитирует Артету ВВС. – Мне пришлось столкнуться с непростым испытанием, но я уже чувствую себя лучше. Призываю всех заботиться о своем здоровье и строго следовать всем рекомендациям. Уверен, что все мы с честью пройдем через этот непростой период".

Ранее из-за случаев заражения футболистов команд АПЛ чемпионат Англии приостановили до 4 апреля.

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