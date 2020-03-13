Англия

В связи с неутешительным диагнозом Микеля Артеты, персонал и футболисты Арсенала пройдут медицинское обследование.

Лондонский Арсенал на своем официальном сайте объявил о закрытии тренировочной базы и уходе на карантин в связи с тем, что у главного тренера команды Микеля Артеты диагностировали коронавирус.

Из-за того, что с испанским специалистом контактировал персонал клуба, "канониры" вынуждены были пойти на эти меры. Теперь работники и футболисты Арсенала пройдут все необходимые тесты в соответствии с государственными руководящими принципами здравоохранения.

"Микел и весь состав команды, игроки и персонал будут получат необходимую поддержку со стороны клуба, и мы с нетерпением ждем возможности вернуться к тренировкам и играм, как только позволит медицинская консультация. Очевидно, что полное выздоровление Микеля сейчас является приоритетом для всех нас", — заявил спортивный директор Арсенала Рауль Санльеи.

Также функционер сообщил, что из-за сложившейся ситуации Арсенал не сможет провести некоторые матчи в запланированные сроки, однако клуб в ближайшее время будет решать данный вопрос.

Отметим, что ранее футбольная ассоциация Англии приняла решение, что ближайший тур пройдет согласно расписанию.

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