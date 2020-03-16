Англия

Полузащитник МЮ Поль Погба рассчитывает продолжить карьеру в другом клубе.

Поль Погба не намерен продолжать карьеру в Манчестер Юнайтед, сообщает Сalciomercato.

По информации источника, 27-летний футболист хочет вернуться в Ювентус – этот вариант является приоритетным для него.

Кроме того, интерес к французу проявляют Барселона, Реал Мадрид и ПСЖ.

Манчестер Юнайтед намерен выручить за своего игрока 150 миллионов евро, но, вероятно, запросы придется снизить до 100 млн.

Погба хочет зарабатывать в новом клубе 20 миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен активировать опцию о продлении контракта Погба.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.