Англия

"Манкунианцы" ушли на временный карантин.

Манчестер Юнайтед завершил регулярные тренировки, дав своим футболистам дополнительные выходные в связи с пандемией коронавируса, сообщает Goal.

По данным источника, игроки "манкунианцев" пока что получают исключительно индивидуальные задания, а клуб через три дня решит, возобновлять ли тренировочный процесс.

На сегодняшний день, клуб усилил меры предосторожности на всех объектах недвижимости, включая тренировочную базу, а персоналу и игрокам порекомендовал оставаться дома.

Напомним, АПЛ приостановил все матчи до четвертого апреля. Ранее Football.ua рассказывал, что делать, если турнир так и не будет доигран.