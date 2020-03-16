Англия

Вашему вниманию подборка лучших игровых действий в Премьер-лиге начиная с сезона-2015/16.

Пока чемпионат Англии приостановлен из-за угрозы коронавируса, официальный Youtube-канал АПЛ предлагает насладиться лучшими "скиллами" футболистов в период с сезона-2015/16 и по нынешний.

Видео включает в себя впечатляющий забег и дриблинг Адамы Траоре, степоверы Николя Пепе, пятка Одиона Игало против Манчестер Сити и многое другое!

Видео:

Ранее Football.ua анализировал на примере английской Премьер-лиги: что будет с командами, если сезон так и не будет возобновлен.

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