Стали известны необходимые условия для внесения изменений в проведении чемпионата.
Фирмино просит медаль АПЛ, getty images
16 марта 2020, 14:31
Согласно информации Evening Standard, чтобы принять какое-либо решение о судьбе АПЛ понадобятся голоса двух третьих участников лиги.
Таким образом, необходимы голоса хотя бы 14 клубов. Источник отмечает, что 11 участников будут согласны на полное аннулирование результатов.
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Более ожидаемыми вариантами развития событий остаются проведение плей-офф и завершение чемпионата с теми результатами, что уже есть.
Отметим, что английская футбольная лига определит судьбу Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 в ближайшую среду.