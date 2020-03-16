Англия

Стали известны необходимые условия для внесения изменений в проведении чемпионата.

Согласно информации Evening Standard, чтобы принять какое-либо решение о судьбе АПЛ понадобятся голоса двух третьих участников лиги.

Таким образом, необходимы голоса хотя бы 14 клубов. Источник отмечает, что 11 участников будут согласны на полное аннулирование результатов.

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Более ожидаемыми вариантами развития событий остаются проведение плей-офф и завершение чемпионата с теми результатами, что уже есть.

Отметим, что английская футбольная лига определит судьбу Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2 в ближайшую среду.