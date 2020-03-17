Англия

Клуб воспользовался опцией продления в соглашении с сербом.

Манчестер Юнайтед продлил соглашение с полузащитником Неманьей Матичем, сообщает Sky Sports.

"Красные дьяволы" воспользовались опцией продления в контракте с сербским хавбеком, подписав договор до 2021 года.

Матич выступает в составе МЮ с 2017 года, перейдя из Челси за сумму около 45 млн евро. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 22 поединка, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Матича заинтересован Атлетико.

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