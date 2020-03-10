Испания

"Матрасники" заинтересованы в подписании сербского полузащитника.

Атлетико собирается усилить линию полузащиты Неманьей Матичем, сообщает fichajes.net.

Контракт 31-летнего серба с Манчестер Юнайтед истекает в конце этого сезона, но клуб имеет опцию продления на еще один год.

Неманья Матич в этом сезоне провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", забив гол и сделав два ассиста.

Напомним, что Манчестер Юнайтед остался доволен игрой серба и может продлить с ним контракт.