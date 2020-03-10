"Матрасники" заинтересованы в подписании сербского полузащитника.
Неманья Матич, фото getty images
10 марта 2020, 01:13
Атлетико собирается усилить линию полузащиты Неманьей Матичем, сообщает fichajes.net.
Контракт 31-летнего серба с Манчестер Юнайтед истекает в конце этого сезона, но клуб имеет опцию продления на еще один год.
Неманья Матич в этом сезоне провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", забив гол и сделав два ассиста.
Напомним, что Манчестер Юнайтед остался доволен игрой серба и может продлить с ним контракт.