Француз точно останется с команде до конца сезона.
Тома Лемар, getty images
29 января 2020, 00:44
Крайний полузащитник Атлетико Тома Лемар не покинет свою нынешнюю команду в период январского трансферного окна.
От этом заявил директор "матрасников" Анхель Гиль Марин, комментируя слухи о том, что множество клубов хотели бы заполучит вингера.
"Лемар не продается. Нет ни единого шанса на то, что что-либо изменится в этот период", — цитирует Марина AS.
Ранее сообщалось, что одним из потенциальных претендентов на Лемара является Бавария.