Испания

Француз точно останется с команде до конца сезона.

Крайний полузащитник Атлетико Тома Лемар не покинет свою нынешнюю команду в период январского трансферного окна.

От этом заявил директор "матрасников" Анхель Гиль Марин, комментируя слухи о том, что множество клубов хотели бы заполучит вингера.

"Лемар не продается. Нет ни единого шанса на то, что что-либо изменится в этот период", — цитирует Марина AS.

Ранее сообщалось, что одним из потенциальных претендентов на Лемара является Бавария.