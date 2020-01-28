Германия

Мюнхенцы надеются, что Атлетико снизит цену на игрока.

Вингер Атлетико Тома Лемар входит в сферу интересов Баварии, утверждает издание France Football. Однако проблема в том, что чемпион Германии не готов выложить запрашиваемые "матрасниками" 60 млн евро.

Лемар перешел в Атлетико летом 2018 года из Монако за 70 млн евро, однако не сумел проявить себя в мадридском клубе.

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В нынешнем сезоне Тома принял участие в 21 матче за "индейцев" во всех турнирах, но не отметился ни голами, ни ассистами.

Атлетико после 21 тура Ла Лиги идет пятым, уступая четвертую строчку Хетафе по дополнительным показателям.