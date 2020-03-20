Габонец имеет шанс вернуться в чемпионат Франции.
Пьер-Эмерик Обамеянг, getty images
20 марта 2020, 09:20
Как утверждает Tuttosport, ПСЖ в летнее трансферное окно может приобрести у Арсенала нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
По данным источника, парижане хотят купить габонского футболиста, так как их команду будущим летом может покинуть целый ряд форвардов — Неймар, Мауро Икарди и Эдинсон Кавани.
Ранее сообщалось, что в своих рядах Обамеянга хочет видеть целый ряд клубов Европы, среди которых и каталонская Барселона.
Также СМИ утверждали, что руководство Арсенала установило ценник на форварда на тот случай, если он не продлит действующий контракт.