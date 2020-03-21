Испания

Каталонцы хотят включить хавбека в сделку по аргентинцу.

Барселона не рассчитывает на полузащитника Филиппе Коутиньо и продолжает искать для него возможные варианты продолжения карьеры.

Как сообщает издание Tuttosport, руководство каталонского клуба готово предложить бразильского хавбека Интеру как часть сделки по нападающему Лаутаро Мартинесу. Миланцы хотят выручить за своего игрока 150 млн евро, а "сине-гранатовые" хотят таким образом снизить его стоимость.

В текущем сезоне Коутиньо провел 32 поединка в футболке "красных", отличившись девятью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Коутиньо также заинтересован Манчестер Юнайтед.

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