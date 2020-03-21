Англия

Бразилец поведал о процессе своего восстановления.

Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер рассказал о том, как восстанавливается после травмы в условиях карантина.

"Все игроки остаются дома, но мой случай немного другой из-за травмы. У меня не очень серьезная травма, но она требует лечения в тренировочном центре.

Я не контактирую ни с кем из одноклубников. Общаюсь лишь с физиотерапевтом и тренером вратарей, выполняя восстановительные упражнения. Мы стараемся следовать требованиям и разговариваем на расстоянии. Кроме них, я ни с кем не контактирую.

Мой распорядок полностью расписан. Я уезжаю из дому, еду в тренировочный центр, прохожу курс восстановления и возвращаюсь домой", – рассказал Алиссон в интервью изданию Liverpoool Echo.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль признают чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран.

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