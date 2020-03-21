Бразилец поведал о процессе своего восстановления.
Алиссон Бекер, Getty Images
21 марта 2020, 13:48
Голкипер Ливерпуля Алиссон Бекер рассказал о том, как восстанавливается после травмы в условиях карантина.
"Все игроки остаются дома, но мой случай немного другой из-за травмы. У меня не очень серьезная травма, но она требует лечения в тренировочном центре.
Я не контактирую ни с кем из одноклубников. Общаюсь лишь с физиотерапевтом и тренером вратарей, выполняя восстановительные упражнения. Мы стараемся следовать требованиям и разговариваем на расстоянии. Кроме них, я ни с кем не контактирую.
Мой распорядок полностью расписан. Я уезжаю из дому, еду в тренировочный центр, прохожу курс восстановления и возвращаюсь домой", – рассказал Алиссон в интервью изданию Liverpoool Echo.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль признают чемпионом, если сезон в АПЛ не будет доигран.
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