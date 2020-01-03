Англия

Голкипер Ливерпуля отстоял очередной матч на ноль.

Накануне Ливерпуль в матче 21-го тура чемпионата Англии сумел переиграть Шеффилд Юнайтед, при этом не пропустить ни одного гола.

Место в воротах на этот поединок занял бразильский голкипер Алиссон Бекер. Для него встреча стала 50-й в рамках АПЛ.

Кроме того, он в 26-й раз за это время сыграл на ноль. Столько же "сухарей" в первых 50 встречах в АПЛ было у Роя Кэррола — это третий результат в истории.

Второе место занимает Пепе Рейна, который 28 раз отстоял на ноль в своих первых 50 матчах. Лидирует же Петр Чех, сумевший ни разу не пропустить в 33 встречах из 50.

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