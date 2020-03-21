Англия

Английский клуб хочет подписать уругвайского центрбека.

Защитник Интера Диего Годин попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Corriere Dello Sport.

Уругвайский центрбек рассматривает возможность ухода из Интера, и "красные дьяволы" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить его по окончании сезона. Английский клуб уже хотел подписать опытного игрока минувшим летом, но он решил перебраться на Сан-Сиро.

В текущем сезоне 34-летний игрок провел 25 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании полузащитника Тома Лемара.

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