Английский клуб хочет подписать уругвайского центрбека.
Диего Годин, Getty Images
21 марта 2020, 14:17
Защитник Интера Диего Годин попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Corriere Dello Sport.
Уругвайский центрбек рассматривает возможность ухода из Интера, и "красные дьяволы" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы заполучить его по окончании сезона. Английский клуб уже хотел подписать опытного игрока минувшим летом, но он решил перебраться на Сан-Сиро.
В текущем сезоне 34-летний игрок провел 25 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании полузащитника Тома Лемара.
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