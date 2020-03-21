Миланский клуб заинтересован в защитнике Вероны.
Мараш Кумбулла, Getty Images
21 марта 2020, 11:59
Защитник Вероны Мараш Кумбулла попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Corriere dello Sport.
Диего Годин может покинуть Интер следующим летом, и руководство миланского клуба хочет подписать на его место молодого центрбека. Стоимость албанца оценивается в сумму около 20 млн евро.
В приобретении 20-летнего игрока также заинтересованы Рома и Наполи.
В текущем сезоне Кумбулла провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании Обамеянга и Жиру.
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