Италия

Миланский клуб заинтересован в защитнике Вероны.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Corriere dello Sport.

Диего Годин может покинуть Интер следующим летом, и руководство миланского клуба хочет подписать на его место молодого центрбека. Стоимость албанца оценивается в сумму около 20 млн евро.

В приобретении 20-летнего игрока также заинтересованы Рома и Наполи.

В текущем сезоне Кумбулла провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Интер также заинтересован в подписании Обамеянга и Жиру.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.