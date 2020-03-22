Англия

Лондонские клубы хотят подписать Калума Кавана.

Нападающий Мидлсбро Калум Кавана попал в сферу интересов Арсенала и Челси, сообщает издание Northern Echo.

Лондонские клубы следят за выступлениями юного форварда и попытаются подписать его следующий летом. Мидлсбро же не желает расставаться с талантливым игроком и готов предложить ему новый контракт.

Кавана является воспитанником Мидлсбро, но дебютировать в первой команде еще не успел. В текущем сезоне 16-летний ирландец провел 13 матчей в составе команды "речников" U-18, отличившись шестью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Арсенал начал переговоры с Фейеноордом по хавбеку Оркуну Кьокчу.

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