Англия

Французский центрбек может перебраться в АПЛ.

Центральный защитник Айнтрахта Эван Ндика следующим летом может перебраться в клуб из английской Премьер-лиги.

Как сообщает Sky Sports, в услугах 20-летнего француза заинтересованы Ливерпуль и Арсенал, скауты которых следили за прогрессом футболиста до введения паузы в футболе из-за пандемии COVID-19.

Несмотря на предметный интерес английских клубов, никаких предложений по Ндика Айнтрахту не поступало. Как Ливерпуль, так и Арсенал не намерены делать поспешных решений, поскольку хотят как можно лучше изучить варианты на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль рассматривает в качестве усиления защитной линии трех футболистов, в число которых входят Хосе Мария Хименес, Дайот Упамекано и Алессандро Бастони.

Желание мерсисайдского клуба подписать центрбека связано с возможным уходом Деяна Ловрена, контракт которого истекает предстоящим летом.

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