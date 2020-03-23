Англия

Тяжелые финансовые времена требуют тяжелых решений.

Тоттенхэм намерен в летнее трансферное окно искать кадры для своего состава в основном из футболистов, которые вскоре получат статус свободного агента, сообщает Express.

По данным источника, подобное решение связано с желанием клуба сохранить значительную часть бюджета, чтобы преодолеть последствия финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса в Европе, а также из-за того, что "шпоры" рискуют пропустить следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Отмечается, что потенциальным усилением состава лондонцев могут стать Даниэль Старридж, Оливье Жиру, Тома Менье и Дрис Мертенс.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм летом может совершить вполне серьезные трансферы, купив игрока Реала и Лейпцига.