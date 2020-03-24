Англия

Полузащитник может в будущем перебраться в другой лондонский клуб.

Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс стал одной из главных трансферных целей Челси в межсезонье, сообщает Sky Sports.

По данным источника, "молотобойцы" отпустят молодого футболиста лишь за большую сумму, так как у него остается еще четыре года по действующему контракту.

Ранее главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес подтвердил, что летом Райс имеет большие шансы покинуть стан команды, так как в его услугах заинтересованы именитые клубы.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел на поле 29 поединков, в которых отдал две результативные передачи.