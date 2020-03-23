Италия

Вингеру Виктору Мозесу предложат трехлетний контракт.

В планы Интера на летний трансферный рынок 2020 года входит сохранение в команде арендованного у Челси вингера Виктора Мозеса — сообщает Football Italia.

По условиям аренды, "нерадзурри" могут выкупить 29-летнего нигерийца за 10 миллионов евро. Руководство "змеев" готово начать переговоры с Мозесом о подписании трехлетнего контракта сроком до июня 2023 года.

Экс-вингер национальной сборной Нигерии (38 матчей, 12 голов) выступал за Кристал Пэлас (69 матчей во всех турнирах, 11 голов), Уиган (80, 9), Челси (128, 18), Ливерпуль (22, 2), Сток Сити (23, 4)Вест Хэм (26, 2), Фенербахче (23, 5) и Интер (7, 0).

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