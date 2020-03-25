Англия

Нападающий "канониров" отвергает интерес мадридцев.

Габриэль Мартинелли пока что не собирается менять клубную прописку, ведь хочет отблагодарить Арсенал выигранными титулами.

"Интерес Реала? Я хочу выиграть Лигу чемпионов и много других титулов с Арсеналом, чтобы болельщики были счастливы. Они заслуживают лучшего, не только болельщики, но и персонал клуба. Я бы хотел помочь клубу после всего того, что они сделали для меня и делают до сих пор.

Артета великолепен. Он продолжает подталкивать меня к улучшению игры, причем не только в атаке, но и в защите. Босс очень тактически мудр и невероятно полезен. Он вовсе не злой парень, но ему нравится указывать вам именно то, что нужно делать на поле. У него серьезное внимание к деталям", — приводит слова бразильца AS.

Напомним, что ранее Мартинелли вошел в книгу рекордов Арсенала.