Француз может оказаться на Олд Траффорд в скором будущем.
Антуан Гризманн, getty images
25 марта 2020, 16:53
Манчестер Юнайтед имеет наибольшие шансы подписать в летнее трансферное окно нападающего Барселоны Антуана Гризманна, утверждает El Mundo Deportivo.
Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что руководство каталонцев намерено продать французского футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать, получив возможность избежать финансового кризиса, связанного с пандемией коронавируса в Европе.
По данным источника, "блаугранас" продадут Гризманна не меньше, чем за 100 миллионов евро. Отмечается, что "манкунианцы" готовы предоставить форварду седьмой номер в команде.
Ранее сообщалось, что на нападающего также претендуют ПСЖ и Арсенал. В текущем сезоне игрок провел 26 матчей в Примере: на его счету восемь голов и пять результативных передач.