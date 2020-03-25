Англия

Француз может оказаться на Олд Траффорд в скором будущем.

Манчестер Юнайтед имеет наибольшие шансы подписать в летнее трансферное окно нападающего Барселоны Антуана Гризманна, утверждает El Mundo Deportivo.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что руководство каталонцев намерено продать французского футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать, получив возможность избежать финансового кризиса, связанного с пандемией коронавируса в Европе.

По данным источника, "блаугранас" продадут Гризманна не меньше, чем за 100 миллионов евро. Отмечается, что "манкунианцы" готовы предоставить форварду седьмой номер в команде.

Ранее сообщалось, что на нападающего также претендуют ПСЖ и Арсенал. В текущем сезоне игрок провел 26 матчей в Примере: на его счету восемь голов и пять результативных передач.