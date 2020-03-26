Англия

Кризис не повлияет на планы "красных".

Руководство Ливерпуля готовится выделить значительный бюджет в будущее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, "красные" сэкономили значительную часть средств прошлым летом, когда клуб не совершил ни одной серьезной покупки.

Кроме того, отмечается, что тренерский штаб Ливерпуля намерен провести чистку в составе, продав целый ряд футболистов, тем самым пополнив свой трансферный бюджет. Известно, что мерсисайдцев покинет защитник Деян Ловрен, на которого уже претендуют другие английские команды.

Ранее сообщалось, что "красные" уже нашли замену хорватскому футболисту в составе мадридского Атлетико.