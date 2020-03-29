Англия

Лучший футболист Словакии Милан Шкриниар может все-таки покинуть Интер.

Манчестер Сити готовит новое предложение по защитнику Интера Милану Шкриниару — сообщает Calciomercato.

В ответ на первое предложение "горожан" в 65 миллионов евро "змеи ответили запросом 85 миллионов. На сей раз англичане намерены предложить 80 миллионов и рассчитывают на то, что итальянцы пойдут на уступки.

Кроме Манчестер Сити на лучшего игрока Словакии 2019 года претендуют ПСЖ, Реал и Барселона.

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