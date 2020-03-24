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Приз лучшего игрока Словакии получил защитник Интера Милан Шкриниар.

После шести лет подряд, когда лучшим футболистом Словакии становился Марек Гамшик (всего у экс-игрока Наполи 8 подобных титулов), на вершине оказался другой, Милан Шкриниар из Интера — сообщил официальный сайт Словацкого футбольного союза.

Вторым в опросе стал вратарь Ньюкасла Мартин Дубравка, Гамшик, выступающий сейчас за китайский Далянь, оказался третьим, а замкнули пятерку лучших Станислав Лоботка (Наполи) и Юрай Куцка (Парма).

Сам лауреат признался, что очень рад своей победе, но не уверен, что сможет хотя бы приблизиться по количеству подобных трофеев к Гамшику, а если бы вручать приз поручили ему, то он наградил бы Дубравку.

25-летний защитник национальной сборной Словакии (31 матч, 0 голов) выступал за Жилину (95 матчей во всех турнирах, 15 голов), Злате Моравце (7, 0), Сампдорию (38, 0) и Интер (115, 4).

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