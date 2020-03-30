"Красные дьяволы" интересуются защитником Наполи.
Джованни ди Лоренцо, getty images
30 марта 2020, 22:25
Манчестер Юнайтед прощупывает почву для перехода Джованни ди Лоренцо, сообщает Football Italia со ссылкой CalcioNapoli24.
Согласно информации источника, манкунианцы связывались с агентом 26-летнего футболиста, пытаясь узнать о его доступности.
Ди Лоренцо присоединился к Наполи летом прошлого года из Эмполи. Его контракт действителен до конца сезона-2023/24.
На правом фланге обороны "красных дьяволов" могут сыграть Аарон Ван-Биссака и Диогу Далот.
Напомним, что Манчестер Юнайтед готов предложить 15 миллионов евро за Одиона Игало.