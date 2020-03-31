Англия

"Горожане" хотят подписать молодого испанца.

Защитник Севильи Пабло Перес попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Marca.

Английский клуб планирует укрепить левый фланг обороны и хочет подписать молодого фулбека. В услугах 19-летнего игрока также заинтересованы Лейпциг и Аякс.

Перес присоединился к Севилье из Нервиона прошлым летом и еще не успел дебютировать в первой команде. Руководство испанского клуба не планирует расставаться с перспективным игроком и готово предложить ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании защитника Лейпцига Дайо Упамекано.

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