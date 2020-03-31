"Горожане" хотят подписать молодого испанца.
Пабло Перес, фото: Luis Manso
31 марта 2020, 08:25
Защитник Севильи Пабло Перес попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Marca.
Английский клуб планирует укрепить левый фланг обороны и хочет подписать молодого фулбека. В услугах 19-летнего игрока также заинтересованы Лейпциг и Аякс.
Перес присоединился к Севилье из Нервиона прошлым летом и еще не успел дебютировать в первой команде. Руководство испанского клуба не планирует расставаться с перспективным игроком и готово предложить ему новый контракт.
Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании защитника Лейпцига Дайо Упамекано.
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