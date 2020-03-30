Англия

Сам игрок сообщил руководству "быков", что летом намерен покинуть клуб.

Чемпион Англии Манчестер Сити следит за защитником РБ Лейпциг Дайотом Упамекано. Об этом информирует Sky Sports.

Контракт 21-летнего француза с "быками" рассчитан до 2021 года. Его трансферная стоимость составляет 50 млн евро.

Сам центрбек уже сообщил руководству своего клуба, что летом хочет сменить клубную прописку.

Помимо Манчестер Сити, за Упамекано следят Реал Мадрид, Ливерпуль, Барселона, Милан и Бавария.

Упамекано в этом сезоне провел 29 поединков в футболке Лейпцига, сделав одну результативную передачу и получив восемь желтых карточек.

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