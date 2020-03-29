Италия

Football.ua продолжает вспоминать самые яркие моменты в игре команд Серии А.

Насладившись игрой самой, пожалуй, зрелищной команды Серии А в сезоне-2019/20, Аталанты, перейдем к более скромной Брешии.

На момент остановки чемпионата Марио Балотелли и компания занимали последнее место в турнирной таблице, отставая от безопасной зоны на 9 очков. Однако моментами игра команды дарила ее поклонникам надежду на выживание.

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