Италия

Football.ua продолжает вспоминать самые яркие поединки чемпионата Италии.

О непростых отношениях Фиорентины и Ювентуса известно всем, и если для "старой синьоры" победы над "фиалками" не являются чем-то особенным, то "скуадра виола" и ее поклонники долго помнят каждый успех.

А триллеры, подобные тому, который случился во Флоренции 20 октября 2013 года, заслуживают места в "золотом фонде" Серии А.

Ранее вы могли вспомнить хет-трик Андрея Шевченко в матче Лацио — Милан 1999 года.

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