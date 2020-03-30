Football.ua продолжает вспоминать самые яркие моменты в игре команд чемпионата Италии.
Фото Getty Images
30 марта 2020, 15:50
От Болоньи никто в нынешнем сезоне не ожидал особых сюрпризов, особенно с учетом того, что главный тренер команды Синиша Михайлович борется с лейкемией и не всегда может уделять "россоблу" достаточно внимания.
Однако именно этот факт сплотил команду, которая порой на морально-волевых качествах вытаскивает безнадежные поединки и на момент остановки Серии А занимает 10-е место, отставая от потенциально еврокубковой 7-й позиции лишь на 2 очка.
Ранее вы могли вспомнить лучшие моменты в исполнении Аталанты и Брешии.
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