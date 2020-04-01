Англия

"Синие" надеялись сохранить у себя бельгийского вратаря.

Летом 2018 года рекорд по трансферной стоимости для вратаря был побит сразу дважды. Сначала Алиссон Бекер перебрался из Ромы в Ливерпуль за 62,5 млн евро, а затем Челси в последний день английского трансферного окна выкупил Кепу Аррисабалагу за 80 млн евро у Атлетика из Бильбао.

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн подтвердил слухи о том, что "синие" тоже интересовались Алиссоном. По его словам, Челси не спешил вступать в переговоры, потому что надеялся, что Тибо Куртуа останется в клубе.

Однако Куртуа ушел в Реал, не дождавшись года до окончания контракта, а Челси пришлось в экстренном порядке покупать Кепу.

В нынешнем сезоне "синие" недовольны испанцем и раздумывают над его заменой. Среди имен в прессе упоминались Ник Поуп и Мануэль Нойер.