"Красные дьяволы" все еще заинтересованы в норвежском форварде.
Эрлинг Холанд (слева), Getty Images
01 апреля 2020, 17:30
Интерес Манчестер Юнайтед к нападающему дортмундской Боруссии Эрлингу Холанду не угас. "Красные дьяволы" пытались подписать норвежца прошлой зимой, однако футболист решил отправиться в немецкую Бундеслигу.
Как сообщает ESPN, МЮ планирует вернуться к варианту с трансфером Холандом в летнее межсезонье, составив таким образом конкуренцию мадридскому Реалу, который является фаворитом в гонке за 19-летним форвардом.
Напомним, ранее отец Эрлинга Холанда рассказал, почему переход его сына в Манчестер Юнайтед так и не состоялся в зимнее трансферное окно.
Стоит отметить, что к норвежскому нападающему также проявляются интерес многие европейские клубы, включая Тоттенхэм и Ювентус.
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