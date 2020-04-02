Лондонский клуб лидирует в борьбе за бразильца.
Алекс Теллес, Getty Images
02 апреля 2020, 12:59
Защитник Порту Алекс Теллес может стать игроком Челси этим летом, сообщает портал Record.
Лондонский клуб намерен укрепить левый фланг обороны и рассматривает бразильца как приоритетный вариант. Недавно 27-летний игрок заключил соглашение с агентом Пини Захави, который находится в хороших отношениях с Романом Абрамовичем и должен помочь в осуществлении этого трансфера.
Клаусула Теллеса в контракте с Порту составляет 40 млн евро.
В текущем сезоне защитник провел 40 поединков в футболке "драконов", отличившись десятью голами и девятью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Теллеса также заинтересована Барселона.
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