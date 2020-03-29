Англия

Лондонцы хотят подписать крайнего защитника ближайшим трансферным окном.

Челси внимательно следит за ситуацией вокруг Ашрафа Хакими, сообщает Mundo Deportivo.

В конце этого сезона марокканец должен вернуться в Реал после двухгодичной аренды в дортмундской Боруссии.

Источник утверждает, лондонцы попытаются воспользоваться тем, что Ашраф Хакими не будет иметь гарантированного места в составе, и попробуют переманить его.

Напомним, что марокканец может сыграть на обоих флангах обороны, где у Реала есть Карвахаль, вернется из аренды в Баварии Одриосола, Марсело и Менди.

Реал, в свою очередь, сразу же собирается продлить контракт с Хакими.