Англия

Корейский форвард может покинуть расположение клуба на четыре недели.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин может воспользоваться паузой в АПЛ, чтобы пройти четырехнедельную службу в армии в Южной Корее, сообщает Sky Sports.

Сон был освобожден от обязательной 21-месяцной службы благодаря победе сборной на Азиатских играх в 2018 году, однако ему еще необходимо завершить финальный этап подготовки. Форвард планирует пройти его, если сезон в АПЛ перенесут на более поздний срок.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в футболке "шпор", забив 16 голов и совершив 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что игроки Тоттенхэма будут тренироваться с Моуриньо по видеосвязи.

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