В Англии надеются, что игроки согласятся на существенное понижение.
GETTY IMAGES
03 апреля 2020, 22:39
АПЛ в ближайшее время проведет телефонную конференцию с капитанами всех клубов чемпионата, сообщает The Telegraph.
По информации источника, на повестке дня – сокращение заработной платы. Руководство чемпионата надеется, что футболисты согласятся на понижение зарплаты на 30% из-за кризиса.
В конференции поучаствует и Гордон Тейлор – директор Ассоциации футболистов Англии.
Если стороны не придут к соглашению, это может обернуться для клубов серьезными убытками.
Ранее сообщалось, что клубы намеревались провести сокращение на 25%.
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