Англия

В Англии надеются, что игроки согласятся на существенное понижение.

АПЛ в ближайшее время проведет телефонную конференцию с капитанами всех клубов чемпионата, сообщает The Telegraph.

По информации источника, на повестке дня – сокращение заработной платы. Руководство чемпионата надеется, что футболисты согласятся на понижение зарплаты на 30% из-за кризиса.

В конференции поучаствует и Гордон Тейлор – директор Ассоциации футболистов Англии.

Если стороны не придут к соглашению, это может обернуться для клубов серьезными убытками.

Ранее сообщалось, что клубы намеревались провести сокращение на 25%.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.