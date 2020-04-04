Англия

"Красные дьяволы" не будут пытаться приобрести форварда Тоттенхэма.

Манчестер Юнайтед не будет предпринимать серьезных попыток подписать нападающего Тоттенхэма Харри Кейна летом, сообщает издание Manchester Evening News.

Кейн выразил желание перейти в МЮ, однако руководство клуба сомневается, что им удастся согласовать его трансфер. Стоимость форварда оценивается выше 100 миллионов евро, однако "красные дьяволы" не готовы платить за него такую сумму.

Вместо этого боссы Юнайтед планируют сосредоточиться на трансферах Джейдона Санчо и Джека Грилиша.

Действующий контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 25 поединков в футболке "шпор", забив 17 голов и совершив 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтел готов предложить 15 млн евро за Одиона Игало.

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