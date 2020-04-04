Англия

Гелаберт может покинуть королевский клуб.

Полузащитник мадридского Реала Сезар Гелаберт попал в сферу интересов Арсенала и Боруссии Дортмунд, сообщает издание AS.

Английский и немецкий клубы следят за выступлениями юного хавбека и попытаются подписать его летом. Ранее переговоры по 19-летнему игроку вел Лион, но "сливочные" отказались отпускать его.

Действующий контракт Гелаберта с Реалом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 13 поединков в составе Кастильи, отличившись одним голом.Ранее сообщалось, что Арсенал также претендует на полузащитника Реала Хамеса Родригеса.

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