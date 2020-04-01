Англия

Испанский полузащитник должен стать заменой для Себальоса.

Арсенал заинтересован в трансфере Марка Роки из Эспаньола, сообщает Sport.es.

По информации источника, лондонцы хотели подписать полузащитника еще прошлым летом, но все-таки взяли в аренду Дани Себальоса.

Арсенал собирается активировать клаусулу Роки в размере 40 миллионов евро. Контракт полузащитника с "попугаями" действителен до лета 2022 года.

В текущем сезоне Рока провел 33 поединка, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что на 23-летнего полузащитника претендует Эвертон.