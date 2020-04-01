Испанский полузащитник должен стать заменой для Себальоса.
Марк Рока, getty images
01 апреля 2020, 14:57
Арсенал заинтересован в трансфере Марка Роки из Эспаньола, сообщает Sport.es.
По информации источника, лондонцы хотели подписать полузащитника еще прошлым летом, но все-таки взяли в аренду Дани Себальоса.
Арсенал собирается активировать клаусулу Роки в размере 40 миллионов евро. Контракт полузащитника с "попугаями" действителен до лета 2022 года.
В текущем сезоне Рока провел 33 поединка, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что на 23-летнего полузащитника претендует Эвертон.